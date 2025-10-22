Italo promuove una borsa di studio per una giovane ricercatrice
Firenze, 22 ottobre 2025 – Dalla borsa di studio a una giovane ricercatrice per favorirne l'accesso a percorsi formativi di eccellenza alla dedica di un treno a Maria Del Rio, pioniera nella medicina e nella psichiatria italiana nota per aver integrato arte e scienza in percorsi terapeutici infantili, promuovendo la cura dei bambini con disturbi cognitivi. La Lounge Italo Club alla stazione di Firenze Santa Maria Novella ha ospitato l'evento "Italo e le Stem: storie che ispirano il futuro", un'occasione di dialogo sul ruolo delle discipline Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) come motore di crescita professionale, equità salariale e innovazione sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Centro Italo Arabo e del Mediterraneo della Sardegna promuove una raccolta fondi per sostenere la popolazione sfollata del Libano, colpita duramente dal conflitto in corso. I fondi saranno devoluti direttamente a un'associazione locale – la LEBANESE ASS - facebook.com Vai su Facebook
? La Città Metropolitana celebra Don Italo Calabrò e promuove il territorio a Rimini. #DonItaloCalabrò #PremioDonItalo #ReggioCalabria #TTGRimini #Turismo #Eccellenze #ImpreseLocali #Sinergia #Promozione #Cultura ? https://metisonline.org/2025/10 - X Vai su X
Italo promuove una borsa di studio per una giovane ricercatrice - Firenze, 22 ottobre 2025 – Dalla borsa di studio a una giovane ricercatrice per favorirne l'accesso a percorsi formativi di eccellenza alla dedica di un treno a Maria Del Rio, pioniera nella medicina ... Segnala lanazione.it
STEM, Italo: "Storie che ispirano il futuro" - In Italia solo 16,8% delle donne tra i 25 e i 34 anni possiede una laurea STEM contro il37% degli uomini (Teleborsa) - Da teleborsa.it
Cattaneo al conferimento delle borse di studio a italo-canadesi - L'ambasciatore d'Italia in Canada Alessandro Cattaneo ha partecipato a Toronto, presso lo storico Distillery District, alla cerimonia annuale organizzata da Cibpa (Canadian Italian Business and ... Lo riporta ansa.it