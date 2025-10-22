Firenze, 22 ottobre 2025 – Dalla borsa di studio a una giovane ricercatrice per favorirne l'accesso a percorsi formativi di eccellenza alla dedica di un treno a Maria Del Rio, pioniera nella medicina e nella psichiatria italiana nota per aver integrato arte e scienza in percorsi terapeutici infantili, promuovendo la cura dei bambini con disturbi cognitivi. La Lounge Italo Club alla stazione di Firenze Santa Maria Novella ha ospitato l'evento "Italo e le Stem: storie che ispirano il futuro", un'occasione di dialogo sul ruolo delle discipline Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) come motore di crescita professionale, equità salariale e innovazione sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Italo promuove una borsa di studio per una giovane ricercatrice