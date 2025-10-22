Italiano in ospedale ma in panchina da remoto | il Bologna a Bucarest per fargli un regalo

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico, ricoverato per una polmonite, sarà collegato con i suoi per la trasferta di Europa League. “Sta un pochino meglio, sono emozionato per questo esordio", racconta il vice Niccolini. Skorupski carica la squadra: “Vinceremo per il mister, vogliamo fargli un regalo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

