Italiani longevi ma in cattiva salute non autonomi in 3,8 milioni

G li italiani vivono a lungo, ma non altrettanto a lungo rimangono sani. Se l’ aspettativa di vita media e’ di 83,4 anni, quasi 25 di questi sono trascorsi in cattive condizioni di  salute. Leggi anche › I segreti della longevità rubati alla supercentenaria Maria Branyas Morera: morta a 117 anni › La nuova idea di longevità femminile: dieta intelligente, tecniche respiratorie e movimento Longevità: perché invecchiare bene si decide prima della nascita. guarda le foto Ben 6,4 milioni di over 65 hanno difficolta’ nella cura personale o nelle attività domestiche e 3,8 milioni hanno una riduzione dell’autonomia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

