L’ombra di un omicidio si è abbattuta sulla tranquilla comunità di Alessandria, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un ragazzo di 27 anni, di origine peruviana, nel suo appartamento situato in via De Amicis, nel quartiere Cristo. La scoperta ha immediatamente fatto scattare un’indagine serrata da parte delle forze dell’ordine, coordinate dalla Procura della Repubblica, con l’obiettivo di fare luce su una morte le cui circostanze si sono rivelate subito sospette e drammatiche. La notizia ha destato profonda preoccupazione e ha richiesto un intervento immediato degli specialisti per raccogliere ogni possibile indizio sulla scena del crimine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, trovato senza vita in casa. La conferma dell’autopsia è agghiacciante: “Morto così”