Italia schianto frontale in serata | muore un bambino di sette anni Era con il papà

Il buio di una sera tranquilla, le luci dei fari che si incrociano, poi lo schianto. Sulla Porrettana, all’altezza di Lovoleto, frazione di Granarolo dell’Emilia, un impatto frontale ha spezzato la vita di un bambino di sette anni. Era in macchina con il padre, su una Volkswagen Corrado d’epoca, quando l’auto si è scontrata con una Renault proveniente dalla direzione opposta. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del Radiomobile di San Lazzaro e della stazione di Granarolo, la Volkswagen, guidata dal padre del piccolo — M.H., 34 anni, di origini albanesi — avrebbe invaso la corsia opposta andando a impattare contro la Renault, condotta da un ragazzo di vent’anni, neopatentato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, schianto frontale in serata: muore un bambino di sette anni. Era con il papà

