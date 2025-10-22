Italia in tre finali di specialità ai Mondiali di ginnastica artistica | un risultato raro nella storia I precedenti azzurri

L’Italia ha conquistato la qualificazione a tre finali di specialità dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: Carlo Macchini è stato promosso alla sbarra con il quarto punteggio, Tommaso Brugnami ha staccato il biglietto con il quinto accredito al volteggio, Giulia Perotti si è meritata l’atto conclusivo al corpo libero con il settimo riscontro. Un buon bottino in questa rassegna iridata in anno post-olimpico, riservata esclusivamente agli individualisti e che non prevede le gare a squadre. Il risultato è di rilievo per il Bel Paese, perché poche volte si è fatto meglio nell’ultimo ventennio. 🔗 Leggi su Oasport.it

