Italia-Belgio Mattarella visita Bruges | Profondo legame culturale

Come ultima tappa della sua visita in Belgio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la città fiamminga di Bruges. "Visito la provincia di Bruges con profondo rispetto per le sue tradizioni e per il patrimonio culturale che ne definisce l'identità e che ha legato profondamente l'Italia e il Belgio. Le comunità che la abitano, inclusi tanti italiani, testimoniano un legame duraturo con la storia e con i vaccini civili condivisi. Auspichiamo che questi possano restare un espediente di collaborazione e scambio tra i popoli", scrive il Capo dello Stato nel libro degli ospiti della residenza ufficiale del governatore di Bruges.

