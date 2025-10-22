Italia-Belgio conclusa la visita di Stato di Mattarella
Bruges, 22 ott. (askanews) – Si conclude la Visita di Stato nel Regno del Belgio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo gli impegni a Bruxelles e a Marcinelle dei giorni scorsi, il Capo dello Stato oggi ha visitato Bruges, tappa finale del suo viaggio. Nella città fiamminga, Mattarella ha raggiunto la Residenza del Governatore delle Fiandre Occidentali, dove è stato accolto dal Governatore, Carl Decaluwé, che gli ha rivolto un discorso di benvenuto, e dal Sindaco di Bruges, Dirk De Fauw. Al termine dell’incontro, il Presidente ha fatto visita al Municipio, per poi raggiungere l’aeroporto di Ostenda-Bruges per far rientro a Roma nel primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Italia-Belgio, conclusa la visita di Stato di Mattarella Vai su Facebook
ULTIM'ORA VOLLEY MASCHILE Mondiali, #Italia in semifinale: battuto il Belgio 3-0 (25-13, 25-18, 25-18). Gli azzurri affronteranno la vincente tra Polonia e Turchia #SkySport - X Vai su X
Italia-Belgio, conclusa la visita di Stato di Mattarella - (askanews) – Si conclude la Visita di Stato nel Regno del Belgio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Riporta askanews.it
Mattarella in Belgio. L’Europa dell’eleganza, del dialogo e della memoria condivisa - Con una visita a Bruges, la Venezia del Nord, si conclude oggi la visita di Stato in Belgio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scrive formiche.net
Mattarella a Bruges, ultima tappa della visita di Stato in Belgio - Ultimo giorno di Visita di Stato nel Regno del Belgio per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si legge su stream24.ilsole24ore.com