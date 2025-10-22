Istituto Mosè Bianchi su topi e sporcizia nei bagni è scontro studenti-preside
Monza, 22 ottobre 2025 – Studenti dell’istituto Mosè Bianchi in protesta ieri mattina, dopo l’avvistamento di topi nel bar - rimasto chiuso per alcuni giorni -, nel corridoio della palestra, nei bagni e anche nell’atrio di ingresso. Stesso problema segnalato al Ferrari, dove sono state trovate tracce di escrementi al piano terra, negli uffici e al piano superiore. Non si tratterebbe di piccole cavie, ma di veri e propri ratti. Al Mosè Bianchi la presenza dei topi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I ragazzi che hanno manifestato fuori dalla scuola l amentavano la chiusura della palestra grande: “Siamo oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
