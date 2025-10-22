Istituto Mosè Bianchi su topi e sporcizia nei bagni è scontro studenti-preside

Ilgiorno.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza, 22 ottobre 2025 – Studenti dell’istituto Mosè Bianchi in protesta ieri mattina, dopo l’avvistamento di topi nel bar - rimasto chiuso per alcuni giorni -, nel corridoio della palestra, nei bagni e anche nell’atrio di ingresso. Stesso problema segnalato al Ferrari, dove sono state trovate tracce di escrementi al piano terra, negli uffici e al piano superiore. Non si tratterebbe di piccole cavie, ma di veri e propri ratti. Al Mosè Bianchi la presenza dei topi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I ragazzi che hanno manifestato fuori dalla scuola l amentavano la chiusura della palestra grande: “Siamo oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

istituto mos232 bianchi su topi e sporcizia nei bagni 232 scontro studenti preside

© Ilgiorno.it - Istituto Mosè Bianchi, su topi e sporcizia nei bagni è scontro studenti-preside

Contenuti che potrebbero interessarti

istituto mos232 bianchi topiIstituto Mosè Bianchi, su topi e sporcizia nei bagni è scontro studenti-preside - Monza, 22 ottobre 2025 – Studenti dell’istituto Mosè Bianchi in protesta ieri mattina, dopo l’avvistamento di topi nel bar - Segnala ilgiorno.it

istituto mos232 bianchi topiMonza, protesta degli studenti al Mosè Bianchi: topi e non solo, «tutte le cose che non vanno» - Dopo la scoperta dei topi, gli studenti del Mosè Bianchi hanno programmato uno sciopero per mercoledì mattina. msn.com scrive

istituto mos232 bianchi topiMonza: topi al Mosè Bianchi, scatta la derattizzazione - L’allarme è scattato mercoledì in mattinata, la dirigente: «Avviata la derattizzazione». Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Istituto Mos232 Bianchi Topi