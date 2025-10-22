Istat dati natalità ancora in calo
I dati Istat diffusi ieri mostrano un preoccupante stop alla natalità. Quali sono i motivi? Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
I nuovi dati Istat su natalità e fecondità della popolazione residente in Italia indicano nuovi record negativi per il nostro Paese. Nel 2024 meno di 370mila nascite e nei primi mesi del 2025 ulteriore calo del 6,3%. Crollo di nuovi nati al sud. - facebook.com Vai su Facebook
Banca dati Istat: indicatori territoriali per le politiche di sviluppo La nuova piattaforma Istat offre 366 indicatori, aggiornati mensilmente, per monitorare e valutare l’efficacia di tutte le politiche di coesione in Italia https://gdc.ancidigitale.it/banca-dati-istat-indi - X Vai su X
Il calo delle nascite dipende anche dal calo delle nascite - I dati dell’ISTAT dicono che in Italia si fanno sempre meno figli anche perché i potenziali genitori continuano a diminuire ... Secondo ilpost.it
DATI Istat, in Puglia tra 2023 e 2024 nascite in calo del 4,5% - Il numero medio di figli per donna è stato di 1,16 nel 2024 (1,79 il valore delle straniere, 1,13 le italiane). Si legge su statoquotidiano.it
Natalità in Italia ai minimi storici: «Calo ormai strutturale». I dati Istat: 370mila nati nel 2024, in calo del 2,6% - Nel 2024, secondo l'Istat, si è superato un altro record: le nascite sono state meno di 370mila. ilmessaggero.it scrive