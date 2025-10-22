Israele sì della Knesset a estensione sovranità su Cisgiordania con 25 voti a favore e 24 no Unrwa | Rischio concreto di annessione
L’iniziativa di Maoz mira di fatto a sancire un’estensione diretta dell’autorità israeliana sui territori della Cisgiordania, ponendo una sfida aperta al diritto internazionale e agli accordi precedenti tra Israele e Autorità Palestinese La Knesset, parlamento israeliano, ha approvato in vota. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Israele, comitato Knesset approva pena morte per terroristi - Il comitato di sicurezza del Parlamento israeliano, Knesset, ha approvato il disegno di legge che prevede la pena di morte per i terroristi, fortemente voluta dall'ultradestra. Scrive ansa.it