Israele sì della Knesset a estensione sovranità su Cisgiordania con 25 voti a favore e 24 no Unrwa | Rischio concreto di annessione

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’iniziativa di Maoz mira di fatto a sancire un’estensione diretta dell’autorità israeliana sui territori della Cisgiordania, ponendo una sfida aperta al diritto internazionale e agli accordi precedenti tra Israele e Autorità Palestinese La Knesset, parlamento israeliano, ha approvato in vota. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele s236 della knesset a estensione sovranit224 su cisgiordania con 25 voti a favore e 24 no unrwa rischio concreto di annessione

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, sì della Knesset a estensione sovranità su Cisgiordania con 25 voti a favore e 24 no, Unrwa: “Rischio concreto di annessione”

Leggi anche questi approfondimenti

Israele, comitato Knesset approva pena morte per terroristi - Il comitato di sicurezza del Parlamento israeliano, Knesset, ha approvato il disegno di legge che prevede la pena di morte per i terroristi, fortemente voluta dall'ultradestra. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Israele S236 Knesset Estensione