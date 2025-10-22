Israele Netanyahu rimuove il consigliere per la sicurezza nazionale Hanegbi | tensioni nella leadership mentre si avvicinano le elezioni del 2026

Netanyahu ha nominato Gil Reich, vice capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, come direttore ad interim. Reich aveva precedentemente ricoperto una posizione di vertice come vice direttore generale per le politiche presso la Commissione per l'Energia Atomica di Israele

