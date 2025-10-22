Oggi il vicepresidente Usa Vance ha incontrato il premier Netanyahu: continua il finto ottimismo sul cessate il fuoco e le aspettative che "la pace reggerà" "Nell'ultimo anno abbiamo stretto un'alleanza.una partnership senza pari con gli Stati Uniti, che sta cambiando il Medio Oriente e sta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, Netanyahu incontra Vance e recita il copione: "Lavoriamo alla pace con grande impegno, con gli Usa forte partnership e sincera amicizia" - VIDEO