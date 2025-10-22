Israele Netanyahu incontra Vance e recita il copione | Lavoriamo alla pace con grande impegno con gli Usa forte partnership e sincera amicizia - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025

Oggi il vicepresidente Usa Vance ha incontrato il premier Netanyahu: continua il finto ottimismo sul cessate il fuoco e le aspettative che "la pace reggerà" "Nell'ultimo anno abbiamo stretto un'alleanza.una partnership senza pari con gli Stati Uniti, che sta cambiando il Medio Oriente e sta.

israele netanyahu incontra vance e recita il copione lavoriamo alla pace con grande impegno con gli usa forte partnership e sincera amicizia video

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, Netanyahu incontra Vance e recita il copione: "Lavoriamo alla pace con grande impegno, con gli Usa forte partnership e sincera amicizia" - VIDEO

