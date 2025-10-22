Israele mozione Unibo La replica di Molari | | Decisione da rispettare

"In un ateneo grande come il nostro, è normale che esistano opinioni differenti. E il compito dell’ateneo è proprio quello di fare la sintesi tra i diversi punti di vista, facendo rispettare però le decisioni del Senato accademico. Proprio come prevede la democrazia". Giovanni Molari, rettore dell’ Alma Mater, risponde alla lettera ("Sostengono che sia indirizzata a me, ma sinceramente io non l’ho ancora ricevuta") già firmata da 50 docenti di Unibo contrari alla mozione approvato dal Senato accademico lo scorso 23 settembre, che prevede l’interruzione di "ogni formale relazione e collaborazione con università, istituzioni e aziende israeliane, fatti salvi progetti di ricerca esistenti non ascrivibili al dual use", impegnando l’ateneo a "non avviarne di nuovi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

