Chiese bombardate, assalti dei coloni, parrocchie vandalizzate e cristiani sotto tiro, non per mano jihadista, ma in Israele e nei territori palestinesi della Cisgiordania. Il rapporto sulla libertà religiosa nel mondo presentato ieri dalla fondazione pontificia «Aiuto alla Chiesa che Soffre», denuncia che «i cristiani in Israele hanno sperimentato un livello di violenza e ostilità senza precedenti: estremisti ebraici hanno preso di mira istituzioni e leader ecclesiali». Solo nel 2024 sono stati registrati 111 aggressioni o violenze, in particolare a Gerusalemme, contro religiosi o civili cristiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Israele, mai così tante violenze sui cristiani. Parolin: "Un accanimento inaccettabile"