Israele il parlamento approva l' annessione della Cisgiordania Netanyahu e gli Usa contrari

Un voto che imbarazza lo stesso Benjamin Netanyahu e che potrebbe rappresentare un problema non da poco per i rapporti con Washington. Alla Knesset i parlamentari di destra che hanno votato oggi per approvare, in prima lettura, un disegno di legge che applicherebbe la sovranità israeliana alla Cisgiordania, nonostante l'opposizione del primo ministro e del suo partito, il Likud. Gli Stati uniti si oppongono con forza all'ipotesi di annessione. Fatto sta che tutti i deputati del Likud, tranne uno, hanno boicottato il voto. Il parlamentare Yuli Edelstein ha però rotto i ranghi per votare a favore, esprimendo un voto decisivo e contribuendo all'approvazione della legge con un margine di 25 a 24. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele, il parlamento approva l'annessione della Cisgiordania. Netanyahu e gli Usa contrari

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Israele: #Netanyahu si rivolge al parlamento, #Knesset: "Abbiamo colpito #Gaza, la scorsa domenica, con 153 tonnellate di bomba dopo l'uccisione di due soldati" - X Vai su X

Spaesati dalla tregua. Ok la pace, ma dal Parlamento al calcio (fino al cinema) Israele resta il nemico: “Criminali”. Di Luca Roberto - facebook.com Vai su Facebook

Israele, il parlamento approva l'annessione della Cisgiordania. Netanyahue gli Usa contrari - Un voto che imbarazza lo stesso Benjamin Netanyahu e che potrebbe rappresentare un problema non da poco per i rapporti con Washington. Da iltempo.it

Israele, cosa rischia Netanyahu annettendo Cisgiordania? Gli scenari - I rapporti con la Francia, ma anche la posizione degli Emirati Arabi Uniti e molto altro è in ballo nello "stand by" annunciato da Benjamin Netanyahu riguardo la sua risposta alla decisione di alcuni ... Da adnkronos.com

CISGIORDANIA/ “Annessione e accordi di Abramo, così Trump pensa di accontentare Israele e paesi arabi” - Che però potrebbe prendersene almeno una parte Donald Trump ha promesso ai leader mediorientali e del Golfo ... Secondo ilsussidiario.net