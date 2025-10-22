Israele identificati i due cadaveri

3.55 L'esercito israeliano ha identificato i corpi di due ostaggi ritrovati nella Striscia di Gaza: sono Tamir Adar, 38 anni, e di Aryeh Zalmanovich, 85 anni. Secondo le autorità israeliane, Tamir Adar è stato ucciso durante l'attacco del 7 ottobre 2023 compiuto in Israele dal movimento islamista Hamas.Anche Aryeh Zalmanovich, agricoltore e tra i fondatori del kibbutz Nir Oz,era stato rapito durante l'assalto. Era comparso in un video diffuso da Hamas nel 2023, in cui si sosteneva che avesse avuto un infarto, notizia mai verificata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

