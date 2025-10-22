Israele | Hamas restituisce due corpi Vance | la tregua reggerà

In Medio Oriente l’esercito israeliano ha identificato i corpi dei due ostaggi restituiti da Hamas mentre il vicepresidente Vance in Israele dice “La tregua a Gaza “reggerà”. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele: Hamas restituisce due corpi. Vance: la tregua reggerà

News recenti che potrebbero piacerti

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #21ottobre #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Ucraina #Budapest #Trump #Putin #Zelensky #Lavrov #Mattarella #nascite #RaffaeleMarianella #PistoiaBasket #Maltempo #Toscana #LibertàReligiosa #Sarkozy - facebook.com Vai su Facebook

Gli americani tornano in Israele. Hamas minaccia il cessate il fuoco a Gaza, Trump reagisce, manda Witkoff, Kushner e Vance in medio oriente e cerca puntelli - di @micol_fla - X Vai su X

Gaza, Hamas collabora: restituiti due corpi a Israele (già identificati) e stop alle esecuzioni pubbliche - La Corte Internazionale si pronuncerà sulla legalità o meno del blocco degli aiuti a Gaza da parte di Tel Aviv ... Si legge su affaritaliani.it

Hamas restituisce i corpi di due ostaggi israeliani all’IDF: chi erano Tamir Adar e Arie Zalmanowicz - I corpi sono stati identificati, si tratta di Tamir Adar e di Arie Zalman Zalmanowicz. Segnala tg.la7.it

Israele, identificati i corpi degli ostaggi restituiti ieri - L'Ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che i resti degli ultimi due ostaggi restituiti ieri sera da Gaza sono stati identificati come quelli di Arie 'Zalman' ... Lo riporta ansa.it