Isola intitolato giardino a Margherita Belotti | l’omaggio alla partigiana e staffetta della Resistenza

Milano, 22 ottobre 2025 – Nel quartiere Isola è stata scoperta la targa che intitola il giardino di piazzale Segrino angolo via Lario a Margherita Belotti, partigiana della Resistenza conosciuta con il nome di battaglia “ Rina ”. Alla cerimonia hanno preso parte l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, il presidente di Anpi Milano Primo Minelli, la presidente del Municipio 9 Anita Pirovano, i familiari di Margherita Belotti e gli alunni della scuola “Confalonieri”, che hanno reso omaggio alla figura di una donna antifascista che, giovanissima, sceglie di impegnarsi per la libertà e la democrazia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Isola, intitolato giardino a Margherita Belotti: l’omaggio alla partigiana e staffetta della Resistenza

Argomenti simili trattati di recente

Nelle giornate di ieri e oggi si è svolto il torneo per la categoria esordienti intitolato “Un’isola di calcio” patrocinato dai Comuni di Calasetta e Sant’Antioco e che ha visto esibirsi le squadre dell’ASD Antiochense Calasetta, Cagliari Calcio, Conti F.B. Academy R - facebook.com Vai su Facebook

Isola, intitolato giardino a Margherita Belotti: l’omaggio alla partigiana e staffetta della Resistenza - Milano, l’iniziativa in piazzale Segrino per celebrare la giovane che con il nome di battaglia di “Rina” si è impegnata per la libertà e la democrazia ... Da ilgiorno.it