Islanda zanzare per la prima volta

Per la prima volta vengono trovate delle zanzare in Islanda. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Islanda, zanzare per la prima volta

Finora l’Islanda era, insieme all’Antartide, uno dei pochi posti al mondo liberi dalle zanzare. - facebook.com Vai su Facebook

Per la prima volta zanzare in Islanda: il riscaldamento globale rende il paese più ospitale per gli insetti - Per la prima volta, in Islanda sono state individuate delle zanzare, un evento mai registrato prima e che gli scienziati attribuiscono al riscaldamento globale, che sta rendendo il Paese più favorevol ... Da globalist.it