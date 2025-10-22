Isee 2026 | esclusione della prima casa e nuovi criteri di calcolo
La novità principale della Manovra. La Legge di Bilancio 2026 introduce un cambiamento significativo nel sistema Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). La prima casa di abitazione sarà esclusa dal calcolo fino a un valore di 91.500 euro, rispetto agli attuali 52.500 euro. Inoltre, la soglia aumenterà di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, così da favorire i nuclei familiari più numerosi. Questa misura, però, non sarà valida per tutti i bonus: riguarderà solo alcune prestazioni mirate, come l' Assegno di Inclusione, l' Assegno Unico e Universale, il Bonus nido e il Bonus nuovi nati.
