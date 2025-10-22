Isabella Pelà 111 anni di vita straordinaria | è la nonna più longeva del Trentino??
In Val di Fiemme, tra le montagne che profumano di larice e aria buona, vive una donna che racchiude più di un secolo di storia. Isabella Pelà, che ha compiuto 111 anni lo scorso 26 luglio, è la persona più anziana del Trentino-Alto Adige ottava in Italia per longevità.La sua è una vita che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Isabella Pelà, 111 anni di vita straordinaria: è la nonna più longeva del Trentino - In Val di Fiemme, tra le montagne che profumano di larice e aria buona, vive una donna che racchiude più di un secolo di storia.
Isabella Pelà festeggia i 111 anni nella stanza dove fu firmata la fine della Grande Guerra - Strano a dirsi, come le vicende della storia, ormai consegnate ai libri di testo e alla memoria nazionale, possano incrociarsi con le vicende personali anche a distanza di oltre un secolo di ...