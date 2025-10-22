Irpinia Express | in treno storico da Avellino a Rocchetta Sant’Antonio per celebrare 130 anni di ferrovia
Una giornata all’insegna della memoria, della cultura e del paesaggio irpino: è in programma uno speciale viaggio a bordo del treno storico da Avellino a Rocchetta Sant’Antonio, in occasione dei 130 anni della Ferrovia Avellino – Rocchetta Sant’Antonio Lacedonia.Partenza alle ore 8:00 dalla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
