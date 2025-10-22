Non si smorza la tensione a Dublino, in Irlanda, dove martedì sera si è svolta una seconda notte di proteste anti-immigrati nei pressi di un hotel per richiedenti asilo, con la polizia che ha arrestato sei persone. Un elicottero della polizia è stato preso di mira con laser e un agente è rimasto ferito. I dimostranti hanno lanciato mattoni, pietre, petardi e fuochi d’artificio contro le forze dell’ordine, che hanno disperso la folla con idranti. “Ovviamente non si è trattato di una protesta pacifica. Le azioni di questa sera possono essere descritte solo come atti di teppismo. Si è trattato di una folla intenzionata a compiere atti di violenza”, ha detto il commissario Justin Kelly. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Irlanda, scontri a Dublino tra polizia e dimostranti anti-immigrazione