Io sto con Sempio affitti brevi via volantino e Putin | quindi oggi
- La ministra di Emmanuel Macron, quella della Cultura, cioè responsabile per il Louvre, sostiene che i sistemi di sicurezza del Museo abbiano funzionato. Ambé, pensa tu se erano rotti. - Notizia importante, forse passata un po’ sotto tono: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce la proposta di Trump di utilizzare la linea di contatto come base di discussione "un buon compromesso". Rispetto al “non cederemo nulla”, mi pare un passo in avanti. - Resta il fatto che Putin, a quanto pare, non ha nessuna fretta di arrivare alla pace. E la differenza per Trump è che su Mosca ha molta meno capacità di pressione di quanta non ne abbia su Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Salta l’aumento dell’aliquota della cedolare secca dal 21 al 26 per cento sugli affitti brevi per chi abbia una sola unità immobiliare utilizzata per le locazioni indicate. La manovra 2026 introduce, però, una clausola anti “misto”: stop alla gestione in proprio dei re - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Sempio: «Ho preso io lo scontrino». Perché è stato indagato - Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, risponde in un'intervista a Chi l'ha visto? Lo riporta ilmessaggero.it
Garlasco, Sempio a Chi l'ha Visto: «Ho preso io lo scontrino del parcheggio, me lo hanno chiesto dopo un anno» - Dopo la fuga di notizie in base alla quale sarebbe stato ascoltato un super- Come scrive ilmessaggero.it
Garlasco, Sempio rompe il silenzio sullo scontrino: “L'ho preso io. Sarebbe stato meglio se…” - Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo iltempo.it