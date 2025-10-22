- La ministra di Emmanuel Macron, quella della Cultura, cioè responsabile per il Louvre, sostiene che i sistemi di sicurezza del Museo abbiano funzionato. Ambé, pensa tu se erano rotti. - Notizia importante, forse passata un po’ sotto tono: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce la proposta di Trump di utilizzare la linea di contatto come base di discussione "un buon compromesso". Rispetto al “non cederemo nulla”, mi pare un passo in avanti. - Resta il fatto che Putin, a quanto pare, non ha nessuna fretta di arrivare alla pace. E la differenza per Trump è che su Mosca ha molta meno capacità di pressione di quanta non ne abbia su Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Io sto con Sempio, affitti brevi via volantino e Putin: quindi, oggi...