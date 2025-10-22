Investito sulle strisce la procura chiede i domiciliari per il pirata della strada
Arezzo, 23 ottobre 2025 – La Procura di Arezzo ha chiesto gli arresti domiciliari per il pirata della strada che lo scorso 29 settembre investì e uccise Donato De Carlo, sessantenne di Terontola, travolto sulle strisce pedonalilungo la Sr71. Insieme a lui morì anche il suo cane, il fedele compagno con cui ogni sera passeggiava vicino casa. Alla guida dell’auto c’era un imprenditore di quarant’anni, anche lui residente a Cortona: non aveva la patente ed era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Elementi che aggravano ulteriormente la sua posizione. Dopo l’incidente, l’uomo non si fermò a prestare soccorso al ristoratore, padre di due figli che ora dovranno crescere senza genitori — la madre era infatti scomparsa due anni fa per una malattia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
