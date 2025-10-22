Investe un cane in via XX Settembre scooterista ricoverato

Ilsecoloxix.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso del Galliera. In serata le sue condizioni sono peggiorate. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

investe un cane in via xx settembre scooterista ricoverato

© Ilsecoloxix.it - Investe un cane in via XX Settembre, scooterista ricoverato

Altre letture consigliate

investe cane via xxInveste un cane in via XX Settembre, scooterista ricoverato - L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso del Galliera. ilsecoloxix.it scrive

investe cane via xxCane scappa e viene investito in via XX Settembre, mobilitazione dei passanti - Per cause ancora in fase di accertamento un pedone che stava attraversando la strada all'altezza di via Cesarea è stato investito da un motor ... primocanale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Investe Cane Via Xx