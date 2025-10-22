Investe un cane in via XX Settembre scooterista ricoverato

L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso del Galliera. In serata le sue condizioni sono peggiorate. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Investe un cane in via XX Settembre, scooterista ricoverato

