Invalido in sedia a rotelle investito da un’auto ma la polizia multa lui | Doveva stare sul marciapiede
È una vicenda che ha dell’incredibile quella che riguarda Andrea Canessa, 40 anni, tetraplegico e costretto su una s edia a rotelle elettrica dopo un grave incidente nel 2017. Il 24 luglio scorso, Andrea è rimasto coinvolto in un nuovo incidente stradale a Grosseto, investito da un’auto mentre transitava lungo via Giusti. Fin qui un dramma purtroppo non raro, aggravato dal fatto che il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso. Ma ciò che ha generato sconcerto e indignazione è quanto accaduto nelle settimane successive: una multa da parte della polizia municipale, notificata due mesi dopo, perché – secondo il verbale – “non circolava sul marciapiede”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nella puntata di Fuori dal Coro di @mariogiordano5 del 28 settembre si è parlato di Dino, un signore di 77 anni di Oristano, invalido al 100%, costretto su una sedia a rotelle e attaccato all’ossigeno 24 ore su 24 per una grave malattia polmonare. Dino ha asp - X Vai su X
Nella puntata di Fuori dal Coro di Mario Giordano del 28 settembre si è parlato di Dino, un signore di 77 anni di Oristano, invalido al 100%, costretto su una sedia a rotelle e attaccato all’ossigeno 24 ore su 24 per una grave malattia polmonare. Dino ha aspetta - facebook.com Vai su Facebook
Grosseto, invalido in sedia a rotelle viene investito da un'auto ma la polizia multa lui: «Doveva stare sul marciapiede» - Andrea Canessa dovrà pagare 42 euro: «Non sono i soldi ma il principio: ero sulla strada ma solo perché con la carrozzina sul marciapiede non riuscivo a passare» ... Come scrive msn.com