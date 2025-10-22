Invalido in sedia a rotelle investito da un’auto ma la polizia multa lui | Doveva stare sul marciapiede

È una vicenda che ha dell’incredibile quella che riguarda Andrea Canessa, 40 anni, tetraplegico e costretto su una s edia a rotelle elettrica dopo un grave incidente nel 2017. Il 24 luglio scorso, Andrea è rimasto coinvolto in un nuovo incidente stradale a Grosseto, investito da un’auto mentre transitava lungo via Giusti. Fin qui un dramma purtroppo non raro, aggravato dal fatto che il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso. Ma ciò che ha generato sconcerto e indignazione è quanto accaduto nelle settimane successive: una multa da parte della polizia municipale, notificata due mesi dopo, perché – secondo il verbale – “non circolava sul marciapiede”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

