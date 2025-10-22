Intimidazione a Ranucci la solidarietà di Piantedosi | Atto vile contro la libertà di stampa

Feedpress.me | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Consentitemi di esprimere, anche in questa sede, la piena solidarietà, mia e di tutto il Governo, a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. Ribadisco la ferma condanna per l’atto vigliacco e criminale che ha subito e che rappresenta un attacco non solo alla persona, ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

intimidazione a ranucci la solidariet224 di piantedosi atto vile contro la libert224 di stampa

© Feedpress.me - Intimidazione a Ranucci, la solidarietà di Piantedosi: “Atto vile contro la libertà di stampa”

Leggi anche questi approfondimenti

intimidazione ranucci solidariet224 piantedosiIntimidazione a Ranucci, la solidarietà di Piantedosi: “Atto vile contro la libertà di stampa” - «Consentitemi di esprimere, anche in questa sede, la piena solidarietà, mia e di tutto il Governo, a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. Scrive gazzettadelsud.it

intimidazione ranucci solidariet224 piantedosiAttentato Ranucci, Piantedosi: "Attacco a libertà di stampa ma offensivo adombrare colpe del governo" - Il ministro condanna l’attacco e difende il governo: "Solidarietà a Ranucci, ma offensive le accuse all'esecutivo". Lo riporta msn.com

intimidazione ranucci solidariet224 piantedosiRanucci: Piantedosi, offensivo adombrare colpe del governo - "Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del Governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato". Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Intimidazione Ranucci Solidariet224 Piantedosi