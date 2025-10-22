Intimidazione a Ranucci la solidarietà di Piantedosi | Atto vile contro la libertà di stampa
«Consentitemi di esprimere, anche in questa sede, la piena solidarietà, mia e di tutto il Governo, a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. Ribadisco la ferma condanna per l’atto vigliacco e criminale che ha subito e che rappresenta un attacco non solo alla persona, ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
