È disponibile in digitale e nel formato fisico la versione deluxe dell’album “ENDLESS” della pianista e compositrice ligure Veronica Rudian, un disco dal sapore pop melodico, che arriva dopo il precedente album “Il Viaggio” e dopo l’ottimo riscontro ricevuto dal pubblico di Farfalle” e “Autoritratto”, i primi due estratti dal progetto, che ritroviamo in una versione inedita e rock. Indice. ENDLESS – La nuova veste di “Autoritratto” e “Farfalle”. Chi è Veronica Rudian. Intervista a Veronica Rudian. ENDLESS – La nuova veste di “Autoritratto” e “Farfalle”. Veronica Rudian spiega: “Autoritratto” e “Farfalle” sono nati come brani pop new age per pianoforte, intimi e introspettivi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Intervista a Veronica Rudian: ”Per me la musica è un viaggio che non si ferma mai’