Continua la marcia trionfale dell’ Inter di Cristian Chivu, imbattuta da sei partite consecutive tra campionato e Champions League. Dopo un inizio stentato, con i due passi falsi in campionato contro Udinese e Juventus, la squadra nerazzurra ha saputo rimboccarsi le maniche e a spingere come e più di prima. Lautaro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Valentino Rossi: “Con Chivu stiamo vincendo e possiamo fare bene. Con il Napoli dobbiamo vendicarci”