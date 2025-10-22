Inter un colpo sicuro a gennaio | il secondo arriva dopo tre cessioni

Marotta al lavoro per il calciomercato di gennaio. Ecco i rinforzi da regalare a Chivu e i giocatori con le valigie in mano Il presidente Beppe Marotta ha espresso soddisfazione per i conti dell’ Inter, che per la prima volta in tempi moderni hanno registrato un utile. Questo può spingere il fondo Oaktree a investire sul mercato di gennaio per completare la rosa di Cristian Chivu. C’è un tesoretto da 20-25 milioni di euro ‘avanzato’ dalla scorsa estate, che potrebbe aumentare grazie a qualche cessione. Ordonez e Frendrup in, Zielinski, Diouf e Palacios out – Grafica Calciomercato.it Il primo indiziato alla cessione è Piotr Zielinski. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

