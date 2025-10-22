Inter show nerazzurro in Belgio | 4-0 all’Union Saint-Gilloise e vetta blindata in Champions
L’Inter di Cristian Chivu spegne le velleità belghe dell’Union Saint-Gilloise con un perentorio 4-0, ipotecando la qualificazione agli ottavi di Champions League. Una notte da sogno per i nerazzurri, che ribaltano un avvio da incubo e volano a 9 punti nel girone, grazie a una rimonta chirurgica firmata Dumfries, Lautaro Martínez, Çalhano?lu e al debutto esplosivo del giovane Pio Esposito. La partita si apre con un brivido nerazzurro: nei primi minuti, Sommer deve superarsi su un tiro ravvicinato di David, mentre Lautaro Martínez compie un miracolo in scivolata sulla linea, deviando un colpo di testa di Burgess da corner. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
