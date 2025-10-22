Inter poker all’Union SG | Chivu vola in testa

La serata di ieri è stata estremamente positiva per l’Inter. In quel del Belgio, più nello specifico al Lotto Park, i nerazzurri sono stati abili a battere 4-0 l’Union Saint Gilloise, grazie ad una prova di alto livello. 3 punti fondamentali, che portano la squadra a quota nove in testa alla classifica del girone unico di Champions League. I ragazzi guidati da Cristian Chivu stanno riuscendo a rispettare la tabella di marcia delineata al momento del sorteggio dello scorso agosto e dovranno cercare di metter al tappeto il Kairat Almaty, ultima rivale prima del quartetto formato dall’Atletico Madrid, il Borussia Dortmund, il Liverpool e l’Arsenal. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

