Inter poker all’Union SG | Chivu vola in testa

Forzainter.eu | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serata di ieri è stata estremamente positiva per l’Inter. In quel del Belgio, più nello specifico al Lotto Park, i nerazzurri sono stati abili a battere 4-0 l’Union Saint Gilloise, grazie ad una prova di alto livello. 3 punti fondamentali, che portano la squadra a quota nove in testa alla classifica del girone unico di Champions League. I ragazzi guidati da Cristian Chivu stanno riuscendo a rispettare la tabella di marcia delineata al momento del sorteggio dello scorso agosto e dovranno cercare di metter al tappeto il Kairat Almaty, ultima rivale prima del quartetto formato dall’Atletico Madrid, il Borussia Dortmund, il Liverpool e l’Arsenal. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter poker all8217union sg chivu vola in testa

© Forzainter.eu - Inter, poker all’Union SG: Chivu vola in testa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

inter poker all8217union sgInter Champions, poker in Belgio: 4-0 all’Union SG - Gol di Dumfries, Lautaro, Calhanoglu ed Esposito. Segnala lifestyleblog.it

inter poker all8217union sgChampions League, l’Inter vince contro l’Union SG: poker nerazzurro nel campo belga! - Il Napoli, che ha perso malamente la terza giornata di Champions League contro il PSV Eindhoven che ha trionfato 6- Secondo gonfialarete.com

inter poker all8217union sgPoker Inter in Champions con lo Union SG (0-4) - L'Inter non sbaglia in Champions L'Inter di Chivu cala il poker in Champions sul campo del R. Lo riporta sportpaper.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Poker All8217union Sg