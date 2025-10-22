Inter Pedullà su Chivu | Bravo a colmare questa lacuna la squadra ora è mentalizzata
Viaggia a gonfie vele l’ Inter di Cristian Chivu. Entusiasmo a mille ad Appiano Gentile, ma anche tanta consapevolezza dei propri mezzi e concentrazione per non perdere il filo del discorso. L’ultima vittoria contro l’ Union Saint-Gilloise per 4-0 ha permesso ai nerazzurri di fare bottino pieno dopo le prime tre giornate, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Pedullà: “Inter, Cremonese stritolata! C’è una grande differenza con l’anno scorso” - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Sommer: "Chivu bravo nella comunicazione. Tutti abbiamo una buona relazione con lui" - Yann Sommer, portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Union. Si legge su tuttomercatoweb.com
Calcio: Inter; Chivu, esordio? Sono bravo a nascondere emozioni - Ovvio che allenare la squadra dove ho trascorso un sacco di tempo, vincendo tanto, mi dà qualcosina in più. Lo riporta ansa.it
Inter, Borghi: “Chivu ha riacceso la squadra ed è stato bravo a capire una cosa. Ora…” - In un video postato sul suo canale YouTube, Stefano Borghi fa il punto sull'Inter dopo questo primo scorcio di stagione. Lo riporta msn.com