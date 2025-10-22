Inter Lazio si ferma Cancellieri | è già a rischio per la sfida ai nerazzurri il punto

Inter News 24 Inter Lazio, le ultime in vista dell’undicesima giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i biancocelesti. I dettagli. La Lazio continua a fare i conti con una serie di infortuni che sta colpendo pesantemente la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. L’ultimo nome a finire nell’elenco degli infortunati è Matteo Cancellieri, uscito in anticipo dalla sfida contro l’Atalanta per un problema muscolare. Dopo gli esami medici a cui si è sottoposto, il club biancoceleste ha confermato che si tratta di “una lesione miotendinea di media entità alla coscia sinistra”. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cancellieri ha già iniziato il percorso terapeutico e dovrebbe restare ai box per circa un mese. 🔗 Leggi su Internews24.com

