Inter la Champions League 2025 2026 ti fa ricca | ecco la cifra minima che il club incasserà

Percorso netto e super redditizio quello dell’ Inter in questo inizio di Champions League 20252026. I nerazzurri di Cristian Chivu, con il 4-0 esterno rifilato all’ Union Saint-Gilloise, ha centrato la terza vittoria in altrettante partite. In classifica Lautaro Martinez e compagni conducono in vetta a 9 punti insieme ad Arsenal e L'articolo Inter, la Champions League 20252026 ti fa ricca: ecco la cifra minima che il club incasserà proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, la Champions League 2025/2026 ti fa ricca: ecco la cifra minima che il club incasserà

