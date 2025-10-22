Inter in NBA nel 2027 è possibile | cosa sta succedendo
Inter in NBA. La NBA prepara la sua rivoluzione globale e si appresta a sbarcare ufficialmente in Europa nel 2027 con una lega dedicata. L’obiettivo è chiaro: espandere il brand del basket americano coinvolgendo le principali città del continente, da Londra a Madrid, passando per Parigi, Berlino e, naturalmente, Milano. Proprio il capoluogo lombardo è al centro di una trattativa che potrebbe portare alla nascita di una franchigia NBA Europe legata ai grandi club cittadini, con Milan e Inter che osservano la situazione con grande attenzione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale e il fondo RedBird, proprietari del Milan, hanno già avuto contatti con i rappresentanti della lega americana. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
