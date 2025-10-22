Inter i passi da gigante di Henrikas Adomavicius | prima convocazione in U23 per il 16enne portiere lituano

Una crescita esponenziale per un giovane talento che, si augurano in casa Inter, farà parlare di sé. Stiamo parlando del gigante Henrikas Adomavicius, portierone lituano classe 2009 che si è già affacciato ad Appiano Gentile per allenarsi con la Prima Squadra nerazzurra sotto gli occhi di Cristian Chivu e del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, i passi da “gigante” di Henrikas Adomavicius: prima convocazione in U23 per il 16enne portiere lituano

