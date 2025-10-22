Inter funziona tutto Lautaro uomo immagine Conte così è allarme

La disfatta del Napoli rischia di lasciare un segno sulla stagione: serve reagire. La squadra di Chivu è invece in fiducia, vince e convince. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter funziona tutto, Lautaro uomo immagine. Conte, così è allarme

Altre letture consigliate

LA LEGGE FUNZIONA SOLO AL SUD, JUVE STABIA SITUAZIONE SIMILE A MILAN E INTER, GIUSTAMENTE VIENE MESSA IN SICUREZZA, AL NORD PATTEGGIANO - facebook.com Vai su Facebook

Chivu si è preso l’Inter: patto siglato dopo la Juve. La squadra era svuotata, la cura funziona - X Vai su X

Inter funziona tutto, Lautaro uomo immagine. Conte, così è allarme - La disfatta del Napoli rischia di lasciare un segno sulla stagione: serve reagire. Riporta msn.com

Inter, Thuram niente Napoli: ha senso far giocare Lautaro? Le scelte di Chivu: chi può riposare - Il tecnico dell’Inter valuta la formazione di questa sera considerando che sabato alle 18 sarà di scena al Maradona col Napoli ... Come scrive msn.com

Roma-Inter, le due certezze e il rebus Dybala-Lautaro - L'argentino è rimasto a Trigoria ad allenarsi ed è favorito su Pellegrini. tuttosport.com scrive