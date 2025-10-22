Inter e Milan starebbero valutando l’acquisto dell’Olimpia Milano

Olimpia Milano. Dopo aver condiviso per decenni il prato di San Siro, Milan e Inter potrebbero presto ritrovarsi alleate in un nuovo terreno di gioco: il basket. Secondo quanto riportato da diverse fonti, le due proprietà – RedBird Capital Partners per il Milan e Oaktree Capital Management per l’Inter – starebbero valutando una joint venture per acquisire l’ Olimpia Milano, una delle società più prestigiose del panorama cestistico europeo. La scomparsa di Giorgio Armani, storico patron del club, ha aperto un periodo di incertezza per l’Olimpia. L’ex stilista non avrebbe incluso la squadra nel proprio testamento, e la nuova distribuzione dei diritti di voto – Fondazione Armani al 30%, Leo Dell’Orco al 40%, Silvana Armani e Andrea Camerana al 15% ciascuno – rende complessa la gestione del club. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it