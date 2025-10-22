Inter Dumfries colpisce ancora | un valore aggiunto per Chivu

Archiviata una volta per tutte la vittoria per 4-0 con l’Union Saint-Gilloise, per l’Inter è tempo di voltare pagina e pensare al prossimo futuro. I nerazzurri stanno dimostrando di essere sulla retta via da ormai un mese e vogliono rimanerci, dando prova di avere tutto ciò che serve per competere su ogni fronte. La prossima gara con il Napoli – in programma sabato 25 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona – diventa quindi determinante. Un match estremamente delicato, per mettere al tappeto la squadra con lo Scudetto sul petto. Serve una vera e propria prova di forza da parte della Beneamata, desiderosa di dare un altro segnale forte al campionato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

