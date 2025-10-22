Inter Chivu | Obbiettivo raggiunto

Una vittoria importante Christian Chivu ha parlato sul canale ufficiale dell’Inter dopo la vittoria contro l’USG. Tre vittorie, tre punti e altri quattro gol segnanti. Contro l’Union SG l’Inter ha chiuso il terzo match su tre della Champions League 2526 a reti inviolate e conquistato la settima vittoria consecutiva: a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Chivu: “Obbiettivo raggiunto”

Il bellissimo discorso alla squadra di Chivu al termine di Union SG-Inter - X Vai su X

L’Inter di Chivu conferma la sua marcia perfetta in Champions League travolgendo 4-0 l’Union Saint-Gilloise a Bruxelles. I nerazzurri trovano i gol con Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Pio Esposito (alla prima rete in Europa), dominando la partita dop - facebook.com Vai su Facebook

Chivu a ITV : "Obiettivo centrato: vincere e non subire gol. Risultati così non sono mai scontati" - Terza vittoria su tre in Champions League per l’Inter, che a Bruxelles regola l’Union Saint- Scrive msn.com

Union Saint Gilloise-Inter, Chivu: "Questa squadra doveva solo trovare la fiducia" - Poker in Belgio e settima vittoria di fila tra campionato e Champions per la squadra di Chivu, che ha analizzato il momento a Sky: "L'Inter doveva mettersi alle spalle il finale della scorsa stagione, ... Riporta sport.sky.it

Chivu: "Avvio morbido, ma dopo il 2-0 è stato più facile. Orgoglioso dei ragazzi perché..." - com la prestazione fornita dall'Inter contro l'Union Saint- Si legge su msn.com