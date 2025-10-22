Inter Ambrosini avverte | Non sarei felice di incontrare un Napoli così La squadra di Chivu all’inizio non aveva un’anima

Ilprimatonazionale.it | 22 ott 2025

Settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Periodo brillantissimo quello dell’ Inter di Cristian Chivu, che si è messa alle spalle i passi falsi di inizio stagione in A con Udinese e Juventus e ha iniziato a marciare forte. Ad Appiano Gentile si respira un rinnovato entusiasmo. Lo si vede L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Inter, Ambrosini avverte: "Non sarei felice di incontrare un Napoli così. La squadra di Chivu all'inizio non aveva un'anima"

