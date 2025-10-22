Intelligenza Artificiale circolano notizie create ad hoc per delegittimare la transizione energetica | parla l’esperta Padovese

“L’IA è uno strumento potente nelle mani dei disinformatori, che può essere messo facilmente a servizio di qualsiasi narrativa falsa si voglia diffondere. Anche relativa al clima e alla transizione energetica”. Virginia Padovese si occupa di disinformazione dal 2018. Ha partecipato di recente ai “ Colloqui di Dobbiaco ”, quest’anno incentrati proprio su come uscire dalla trappola dell’informazione manipolata. Padovese lavora per “ NewsGuard ”, organizzazione fondata nel 2018 dai giornalisti statunitensi Steven Brill e Gordon Crovitz, con l’obiettivo di combattere la disinformazione, con particolare attenzione a quella generata dall’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

