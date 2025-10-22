Intelligenza Artificiale circolano notizie create ad hoc per delegittimare la transizione energetica | parla l’esperta Padovese

“L’IA è uno strumento potente nelle mani dei disinformatori, che può essere messo facilmente a servizio di qualsiasi narrativa falsa si voglia diffondere. Anche relativa al clima e alla transizione energetica”. Virginia Padovese si occupa di disinformazione dal 2018. Ha partecipato di recente ai “ Colloqui di Dobbiaco ”, quest’anno incentrati proprio su come uscire dalla trappola dell’informazione manipolata. Padovese lavora per “ NewsGuard ”, organizzazione fondata nel 2018 dai giornalisti statunitensi Steven Brill e Gordon Crovitz, con l’obiettivo di combattere la disinformazione, con particolare attenzione a quella generata dall’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Intelligenza Artificiale, “circolano notizie create ad hoc per delegittimare la transizione energetica”: parla l’esperta Padovese

News recenti che potrebbero piacerti

La superintelligenza artificiale ci porterà all'estinzione? L'appello di quasi mille tra scienziati, politici e imprenditori per "fermare i lavori" Vai su Facebook

Il signor Matteo Baldan, ai più sconosciuto (e meglio così), qualche giorno fa ha diffuso un video generato con l’intelligenza artificiale in cui mi fa dire cose che non ho mai detto. Un contenuto assolutamente falso, creato per screditarmi, alimentare odio e racca - X Vai su X

Intelligenza artificiale, “Notizie distorte quasi nella metà delle risposte degli assistenti AI” - La RAI tra i partner della nuova ricerca EBU/BBC, la più grande di questo genere. Secondo msn.com

Il falso video di Antonio Tajani che ammette di eseguire gli ordini dei figli di Berlusconi - Il video che mostra Antonio Tajani mentre “confessa” di servire solo gli interessi dei figli di Silvio Berlusconi è un falso creato con l’Intelligenza Artificiale. Segnala open.online

I video falsi di Giorgia Meloni su Israele, Palestina, suo padre e sua figlia: tutti generati con l’Intelligenza Artificiale - L'autore dei deepfake è lo stesso che aveva diffuso quelli su Daniela Santanchè e Giovanni Donzelli. Come scrive msn.com