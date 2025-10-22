Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! L’articolo che abbiamo preparato in esclusiva per gli abbonati parla della quarta sessione plenaria del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, un incontro riservato che riunisce i vertici politici della Cina per definire il nuovo piano quinquennale 2026-2030. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideAsia – Il nuovo piano quinquennale cinese