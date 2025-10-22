Inseguito dalla polizia su uno scooter rubato cade in Sopraelevata

Ilsecoloxix.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conducente non sarebbe stato speronato e non avrebbe riportato ferite: la ex compagna aveva chiamato il 112, chiedendo aiuto sentendosi perseguitata da lui. La strada Aldo Moro è rimasta chiusa al traffico per più di un’ora. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

