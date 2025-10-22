Inseguito dalla polizia su uno scooter rubato cade in Sopraelevata

Il conducente non sarebbe stato speronato e non avrebbe riportato ferite: la ex compagna aveva chiamato il 112, chiedendo aiuto sentendosi perseguitata da lui. La strada Aldo Moro è rimasta chiusa al traffico per più di un’ora. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Inseguito dalla polizia su uno scooter rubato, cade in Sopraelevata

Leggi anche questi approfondimenti

#Terni: 37enne ternano inseguito e #arrestato per #spaccio di #droga dalla polizia Locale https://umbriaon.it/terni-37enne-ternano-inseguito-e-arrestato-per-spaccio-di-droga-dalla-polizia-locale/… #Umbria #poliziaLocale #arresto #indagine #inseguimento - X Vai su X

Bologna, attimi di panico domenica pomeriggio in via Carracci. L’allarme dato dai genitori della piccola e dai passanti. La polizia ha inseguito e arrestato un giovane gambiano, domiciliato in una comunità - facebook.com Vai su Facebook

Inseguito dalla polizia su uno scooter rubato, cade in Sopraelevata - Il conducente non sarebbe stato speronato e non avrebbe riportato ferite. Da ilsecoloxix.it

In sella a uno scooter rubato, vedono la polizia e scappano: rocambolesco inseguimento - È successo in corso Europa nella notte: intimato l’alt, i due passeggeri dello scooter anziché fermarsi hanno dato il via a una fuga ad alta velocità ... Segnala genovatoday.it

Genova, inseguimento nella notte in Corso Europa: due denunciati dopo la fuga su uno scooter rubato - Due uomini denunciati per ricettazione e resistenza dopo un inseguimento notturno in scooter rubato tra Corso Europa e via Torti a Genova. virgilio.it scrive