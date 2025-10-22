Inps | 1,7mln parasubordinati +6,52%
13.45 Nel 2024 i lavoratori parasubordinati (lavoro continuativo,ma non dipendente) crescono del 6,52% sul 2023 superando quota 1,7 milioni, ai massimi degli ultimi 10 anni. Così l'Osservatorio Inps. Il numero dei parasubordinati supera del 19,6% il livello del 2015. Il 46,6% dei collaboratori risulta essere esclusivo e mono-committente, con reddito medio annuo pari a 20.993 euro. Gli uomini guadagnano quasi il doppio rispetto alle donne. Aumento del 26% per gli under 30, +13,5% per adulti (30-59 anni) e +39% per gli over 60. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
