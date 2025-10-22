Inizio agevole per Sinner | Bisogna essere cauti Mia mamma è nervosa quando guarda le partite
Jannik Sinner ha esordito in maniera brillante al torneo ATP 500 di Vienna, sconfiggendo il tedesco Daniel Altmaier i n meno di un’ora di gioca. Il numero 2 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-0, 6-2 e può così proseguire la propria avventura sul cemento della capitale austriaca, dove al prossimo turno sarà impegnato in un derby con Flavio Cobolli, oggi capace di fornire una prestazione di spessore contro il ceco Tomas Machac. Il fuoriclasse altoatesino punta ad alzare al cielo il trofeo dopo aver sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz al Six King Slam, in modo da avvicinarsi alla prima posizione del ranking ATP occupata proprio dall’iberico. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jannik Sinner: “Nel primo set non ho sbagliato nulla: inizio positivo, vediamo il prossimo turno” - Jannik Sinner ha esordito in maniera brillante al torneo ATP 500 di Vienna, sconfiggendo il tedesco Daniel Altmaier in meno di un'ora di gioca. Riporta oasport.it
Sinner-Cilic: highlights Atp Pechino. VIDEO - L’azzurro domina con servizio e solidità negli scambi, limitando gli errori gratuiti. Scrive sport.sky.it
Debutto agevole per Sinner a Pechino, steso in 2 set Cilic - ROMA (ITALPRESS) – Esordio vincente e convincente per Jannik Sinner nel “China Open”, torneo Atp 500 in scena al “Beijing Olympic Green Tennis Center” di Pechino. Secondo iltempo.it