Ingiocabile Sinner Altmaier dominato a Vienna Ora c’è il derby con Cobolli

Periodicodaily.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner vola agli ottavi di finale di Vienna e si regala un derby azzurro con Flavio Cobolli. Oggi, mercoledì 22 ottobre, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Daniel Altmaier in due set con un netto 6-0, 6-1 in appena 58 minuti nel primo turno dell'Atp 500 austriaco. Nel prossimo turno per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Ingiocabile Sinner Altmaier Dominato